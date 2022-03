Wojna z punktu widzenia Rosji czy Putina to produkt niezwykłych i kolosalnych pomyłek - ocenił w "Kropce nad i" były premier Leszek Miller. Jego zdaniem rosyjski prezydent "pomylił się, co do jakości armii rosyjskiej, jakości sprzętu, zwartości narodu ukraińskiego", ale też "pomylił się, co do Zachodu".

Leszek Miller: Putin może odejść w dwóch okolicznościach

Zdaniem Millera "Putin może odejść w dwóch okolicznościach". - Albo pod wpływem rewolty mas albo pod wpływem nacisku czy wewnętrznego zamachu stanu, który by wyszedł od jego dalszych lub bliskich współpracowników - mówił były premier. I dodał: - Ale my przecież nie wiemy, co dzieje się na Kremlu.

- Putin pomylił się, co do jakości armii rosyjskiej, co do jakości sprzętu, co do zwartości narodu ukraińskiego i jego gotowości do obrony własnej niepodległości i suwerenności - wymieniał. - Pomylił się też, co do Zachodu, zakładając, że NATO nie będzie monolitem i że Unia Europejska też popęka na początku jego ingerencji - punktował. - Wszystkie te założenia okazały się domem z papieru - podsumował.