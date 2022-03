Protest na przejściu granicznym, blokada rosyjskich i białoruskich tirów

- Przed momentem widzieliśmy taki obrazek, że kierowca rozmawiał z Ukraińcami i pytał ich, dlaczego nie jest puszczany dalej. Uświadamiany, co dzieje się w tym momencie w Ukrainie nie wierzył, mówił "jaka wojna, nie ma wojny" - relacjonował Grzymkowski na antenie TVN24. Inni kierowcy z którymi rozmawiał reporter mówili z kolei, że "nawet jeśli wojna jest, to co ich to interesuje, oni chcą po prostu jechać dalej".