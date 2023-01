Wojna w Ukrainie. "Szykuje się decydująca bitwa drugich rzutów strategicznych"

Według byłego szefa BBN "100, 200 czy nawet 300 tysięcy gdzieś jeszcze może być zaangażowanych żołnierzy rosyjskich". - Co prawda to jest ten drugi rzut, słabszy niż ten pierwszy pod względem wyszkolenia, wyposażenia, ale jednak duży - zastrzegł.

"Dla Putina przegrana jest jednoznaczna z wyrokiem na niego"

Były ambasador Jan Piekło był zaś pytany, czy Rosjanie są przygotowani na to, że mogą przegrać. - Rosjanie nie są na to przygotowani i nie jest również przygotowany na to (prezydent Rosji Władimir) Putin . Zresztą dla Putina przegrana jest jednoznaczna z wyrokiem na niego - ocenił Piekło.

Według dyplomaty "nawet właśni ludzie mogą go po prostu wydać go do Hagi, ewentualnie do innego trybunału". - To jest bardzo budujące, że już się w tej chwili myśli o procesie zbrodniarzy, w tym również Władimira Putina - dodał.