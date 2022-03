Ukraińscy uchodźcy szukają w Polsce lepszego jutra. "Codziennie dostajemy dwa tysiące telefonów"

czytaj dalej

Grupa dzieci po wybuchu wojny w Ukrainie przyjechała do Górowa Iławeckiego (województwo warmińsko-mazurskie), gdzie działa Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. - Potrzebują czasu, by się oswoić, osłuchać, zrozumieć nową rzeczywistość - mówi dyrektorka placówki Olga Sycz. I apeluje do kadry pedagogicznej innych szkół, do których trafiają uczniowie z Ukrainy: dajcie im czas.