Powrót Putina na polityczne salony? Ambasador Wielkiej Brytanii: trudno wymyślić moment, kiedy tak będzie

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anna Clunes mówiła w "Faktach po Faktach" o wnioskach Szwecji i Finlandii w sprawie wejścia do NATO. - Ich aplikacje to przykład jedności Zachodu i bardzo jasny sygnał dla Rosji - oceniła. W programie pytana była o brytyjskie wsparcie dla Ukrainy i o Władimira Putina.

- To moment, kiedy musimy stanąć razem i powiedzieć, że agresja musi spotkać się z odpowiedzią. Rozszerzenie NATO to bardzo jasny sygnał, że Zachód jest zjednoczony - podkreśliła. W rozmowie ambasador zaznaczała, że potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

"To moment, gdy Zachód musi popierać Ukrainę. Ukraina musi wygrać"

W kontekście inwazji rozmawiano także o sankcjach na Rosję. - Celem sankcji jest to, aby zmienić podejście reżimu Putina. To jest nasz cel, żeby on rozumiał, że musi zatrzymać agresję. Do tej pory nałożyliśmy sankcje przeciwko stu osobom i ponad tysiącowi firm. Teraz ogłosiliśmy, że nie będziemy kupować ropy i gazu od Rosji do końca roku - opisywała.