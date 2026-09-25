Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Pułkownik Derlatka: spodziewam działań Rosjan, które mogą być niezwykle groźne dla Polski

|
Władimir Putin
Płk. Derlatka: spodziewam działań, które mogą być niezwykle groźne również dla Polski
Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / EPA / PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po zakończonych wyborach w Rosji należy spodziewać się mobilizacji wojskowej i wzmożonych ataków na Ukrainę, aby "rzutem na taśmę" dokonać przełomu w wojnie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu pułkownik Andrzej Derlatka. Były ambasador Polski w Seulu spodziewa się również działań Moskwy, które mogą być groźne dla naszego kraju.

W związku z atakami Rosji na Ukrainę coraz częściej w Polsce podrywane jest lotnictwo wojskowe. Prawie codziennie na w województwach lubelskim i podkarpackim ogłaszane są alerty RCB. Ataki armii Putina prowadzone są zaś coraz bliżej granicy z Polską.

Były pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu i były ambasador RP w Seulu płk. Andrzej Derlatka zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, jak Polska będzie odpowiadać na takie incydenty, podkreślił, że "tu jest pewien problem, bo my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją i nie prowadzimy żadnych działań bojowych, które miałyby chronić Polskę".

- Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej i prawdopodobnie Rosja prowokuje nas, żebyśmy odpowiedzieli podobnie, jak ona atakuje nas. Nasze pole manewru jest dosyć ograniczone militarnie i dyplomatycznie. Rosjanie nie reagują na nasze protesty - zwrócił uwagę.

Płk. Derlatka: nasze pole manewru wobec Rosji jest dosyć ograniczone
Źródło: TVN24

Potwierdził, że Polska może wzywać ambasadora do MSZ. - Myśmy już zamknęli kilka konsulatów rosyjskich. Ograniczaliśmy też ilość pracowników. Oni wkalkulowują to w koszt prowadzonych działań. Wiedzą o tym, że kiedyś ta wojna się skończy i wróci sytuacja normalnych relacji międzynarodowych - dodał.

Były pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu przypomniał, że Związek Radziecki był jednym ze sprawców drugiej wojny światowej, a kraje Zachodu "przeszły nad tym do porządku dziennego".

Płk. Derlatka: spodziewam się działań, które mogą być niezwykle groźne również dla Polski

Premier Donald Tusk przekazał, że otrzymał raport CIA "dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach". Później ostrzegał w Sejmie, że w planach Rosjan są hybrydowe uderzenia także w Polskę.

Płk. Derlatka zapytany, czy należy traktować poważnie te ostrzeżenia, zwrócił uwagę, że "Amerykanie mają fantastyczny wywiad". - Mają bardzo dobre rozeznanie tego, co Rosja planuje i w jaki sposób zamierza działać w przyszłości. Udowodnili to przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Sam prezydent Biden angażował się w ujawnianie tych informacji, które uzyskał amerykański wywiad - podkreślił.

- Jeśli to robią, to znaczy, że wiedzą i informują nas o tym, czego możemy się spodziewać. Ja się spodziewam działań, które mogą być niezwykle groźne również dla Polski - stwierdził.

Były ambasador RP w Seulu wyjaśnił, że "pierwsza rzecz to zaostrzenie działań dywersyjnych i sabotażowych w Polsce". - Rosjanie mają rozpoznanie, które obiekty warto atakować i jak je atakować. Mają też metodę opracowaną, czyli użycie tak zwanych agentów jednorazowych. Jest to tania, bezpieczna metoda. Można ukryć się za tego typu działaniami i nie angażować własnych oficerów - powiedział.

Pułkownik Andrzej Derlatka w "Faktach po Faktach"
Pułkownik Andrzej Derlatka w "Faktach po Faktach"
Źródło zdjęcia: TVN24

Płk. Derlatka wskazał, że kolejnym elementem jest zwiększenie ataków na Ukrainę w celu odcięcia Kijowa od pomocy z zewnątrz. - To, że Ukraina przetrwała tyle lat, to zawdzięcza w dużym stopniu pomocy zewnętrznej, w tym Polski. Natomiast 90 procent pomocy idzie przez Polskę. Uderzenie na przejścia graniczne mieszczą się w tej logice. Również mogą być ataki po polskiej stronie, żeby wprowadzić zamęt, przerazić polskie społeczeństwo tym, że możemy być włączeni do wojny. To są rzeczy, które mogą się zdarzyć - dodał.

Rosjanie będą chcieli "rzutem na taśmę" dokonać przełomu w wojnie

W środę wieczorem przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej (Mazowieckie) wybuchł pożar. - Mamy do czynienia z podpaleniem - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na antenie TVN24 stwierdził też, że nie można wykluczyć akcji sabotażowej.

Pułkownik stwierdził, że zdarzenie to nie jest przypadkowe. - Gdzie ta baza jest, nikt praktycznie nie wiedział. Wiedzieli to Rosjanie i zrobili to. Uważam, że to jest uderzenie między innymi w łączność ukraińską, bo ta stacja bazowa również służyła stronie ukraińskiej - powiedział.

Zapytany o ataki prowadzone przez Rosjan i scenariusz na najbliższe tygodnie i miesiące, odpowiedział: - Rosjanie będą chcieli "rzutem na taśmę" dokonać przełomu w tej wojnie.

- Dotychczasowe taktyki, które stosowali, nie przyniosły rezultatu. Jest pat. Ich osiągnięcia militarne nie są imponujące - dodał.

Płk. Derlatka: Rosjanie będą chcieli "rzutem na taśmę" dokonać przełomu w wojnie
Źródło: TVN24

Były pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu tłumaczył, że Rosja do tego będzie potrzebowała zwiększenia siły uderzeniowej. - Prawdopodobnie teraz, bo wybory się skończyły, będzie czas, kiedy oni zaczną mobilizację. Mówi się o 300 tysiącach. Ukraińcy mówią, że to może być 600 tysięcy. Rosjanie będą chcieli mieć więcej żołnierzy i więcej sprzętu użytego - zapowiedział.

- W tle jest kwestia użycia terytorium Białorusi. To jest bardzo możliwe, bo jeżeli rzeczywiście Rosjanie chcą uzyskać jakiś efekt spektakularny, to prawdopodobnie powinni uderzyć z terytorium Białorusi i nie w rejonie wschodniej Białorusi, a raczej w pobliżu granicy polskiej - dodał.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaUkrainaWojsko PolskieFakty po Faktach
Czytaj także:
Słonica afrykańska z dwójką młodych w Kenii
Słonie mogą stosować rośliny lecznicze
METEO
imageTitle
Jakby strzelał z karabinu. Sędzia wyrzucił Izraelczyka
EUROSPORT
Starosta podpisał list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming
Uczniowie liceum pojechali do Chin. A z nimi starosta wraz z żoną. I nie tylko 
Białystok
Tomasz Siemoniak
Pożar stacji Starlinków. "To było celowe działanie"
JEDEN NA JEDEN
Maja Chwalińska
Rozpędzona Chwalińska. Jest na najlepszej drodze do półfinału
RELACJA
Biały Dom
Koniec sztucznej inteligencji. Nadchodzi "superinteligencja"
BIZNES
imageTitle
Polacy mają już dość? Komenda szczerze o długim sezonie reprezentacyjnym
EUROSPORT
imageTitle
O której godzinie dzisiaj mecz Polska - Słowenia?
EUROSPORT
Susan Sarandon aresztowana podczas demonstracji przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku
Znane amerykańskie aktorki aresztowane. Protestowały przed ONZ
Świat
Obaj kierowcy jednośladów byli pijani
Jeden jechał rowerem, drugi na hulajnodze. Po tym spotkaniu obaj wracali pieszo
WARSZAWA
deszcz shutterstock_2728424567
Radar i mapa opadów. Tak deszcz ma wędrować nad krajem
METEO
Hiszpania: eksmisja 87-letniej Mari Carmen
87-latka eksmitowana po 70 latach mieszkania w kamienicy
BIZNES
Bogdan Święczkowski
Prezes "idzie na zwarcie". Tak mogą wyglądać "igrzyska" w trybunale
Marcin Złotkowski
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto.
BIZNES
imageTitle
Zagrają o finał. Jak Polska ma pokonać Słowenię?
EUROSPORT
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak w miejscu, gdzie znajdował się ośrodek pomocy Ukraińcom. "Szczególny dramat"
Dariusz Łapiński
Polskie myśliwce
Alert RCB odwołany po kilku godzinach
Polska
Radosław Sikorski podczas wizyty w Nowym Jorku
Sikorski: Rosja szykuje coś dużego
Świat
Na terenie Jarosławskiego Opactwa 31-letni mężczyzna zaatakował nożem czerech mężczyzn i kobietę
Atak nożownika, alerty RCB, pożar przy stacji Starlink
WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Xavi i Klopp w nowych rolach. Dzień selekcjonerskich debiutów
EUROSPORT
Kadr z filmu Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu"
Film Ewy Ewart z prestiżową nagrodą
Kultura i styl
imageTitle
Starzy znajomi czekają na Polaków. "Wszyscy są na wszystko przygotowani"
EUROSPORT
Volkswagen flaga
Nowy gracz na rynku. Rośnie konkurencja w branży autonomicznych taksówek
BIZNES
Trump
Trump: jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu
Świat
imageTitle
Latynoska gwiazda u boku półfinalisty Wielkiego Szlema. Taneczny pokaz mody
EUROSPORT
Wideokonferencja z policjantem miała uwiarygodnić oszustwo. 28-latka przelała 13 tys. zł (zdj. ilustracyjne)
Kolejny wielki wyciek danych. Dane miliona pacjentów zagrożone
BIZNES
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pod Wyszkowem
WARSZAWA
imageTitle
"Spokojnie zobaczymy się w finale". Jest jeden warunek
EUROSPORT
Larry Ellison
Oracle chciała odroczyć płatności przez "siłę wyższą". Akcje poszły w dół
BIZNES
Władimir Putin
Pisarska: Putin zastanawia się, jak przewrócić stolik
Kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica