Rosjanie chcą opanować Donbas. Generał Waldemar Skrzypczak: to jest z wojskowego punktu widzenia dla Ukraińców korzystna sytuacja

Walki skupiają się w Donbasie

Tymczasem Ukraińcy dosyłają nowe siły do wzmocnienia obrony w tym rejonie. – Obrona tężeje, powodując to, że Rosjanie, łamiąc tę obronę, ponoszą straty - wyjaśnia.

Skrzypczak zwraca uwagę, że sytuacja Ukraińców nie jest zła, bo prowadzą obronę stałą, w przygotowanych wcześniej pozycjach obronnych, które szykowano przez ostatnie osiem lat. – To pozwala wiązać Ukraińcom znaczne siły rosyjskie (…) i jednocześnie przygotowywać działania na innych kierunkach. To jest z wojskowego punktu widzenia dla Ukraińców korzystna sytuacja, że Rosjanie za wszelką siłę chcą opanować ten rejon i tu skupili swoje główne siły - mówi.

Ukraińcy odetną Rosjan od Krymu?

Za to - jego zdaniem - w okolicach Chersonia może dojść do przełomu. - Rejon ten jest niezwykle ważny dla Ukraińców w kontekście możliwości wyprowadzenia – po wyparciu wojsk rosyjskich z Chersonia – uderzenia w kierunku na Krym i odcięcia wojsk rosyjskich od podstawy informacyjnej, którą dla nich jest Krym. Jeśli to by się armii ukraińskiej udało, to wojska rosyjskie, które znajdują się na północ od Krymu, byłyby odcięte od dostaw i zaopatrzenia, przecięta byłaby droga komunikacji miedzy Donieckiem a Krymem. Wydaje się, ze to powinien być główny cel operacji armii ukraińskiej - analizuje gen. Skrzypczak.