Generał Różański o walkach w Ukrainie i zasobach Rosji: wierzę, że ten rok rozstrzygnie wojnę

Generał Mirosław Różański pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 o ewentualnie powołanie przez Władimira Putina setek tysięcy nowych rezerwistów oraz o to, jaki wpływ na rozwój inwazji na Ukrainę jego zdaniem miałaby taka decyzja. - Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że działania bojowe prowadzi się z jednej strony z żołnierzami, a z drugiej strony żołnierze muszą być wyposażeni w sprzęt. Ten sprzęt, po stronie rosyjskiej, jest dzisiaj mocno zniszczony przez obrońców Ukrainy. Rosja już wysyła sprzęt z lat minionych z lat sześćdziesiątych - odpowiedział były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zauważył, że według komunikatów strony ukraińskiej w walkach ginie po kilkuset żołnierzy dziennie. - Myślę, że ta sytuacja jednak zostanie zauważona przez społeczeństwo rosyjskie, które nie jest już tak nastawione tylko i wyłącznie pozytywnie do tej "specjalnej operacji wojskowej", jak ją nazywał Putin. To może zaważyć też na tym, jak ludzie będą reagowali na mobilizację, gdyby została dzisiaj rozszerzona - mówił.

Zmobilizowani do wojny żegnają się z bliskimi w Moskwie

Zmobilizowani do wojny żegnają się z bliskimi w Moskwie Zdjęcie z 27 września 2022 roku EPA/YURI KOCHETKOV

Generał Różański o obronie powietrznej: priorytet

Prowadzący "Fakty po Faktach" pytał Różańskiego ogłoszoną przez Biały Dom pomoc wojskową o wartości 682 milionów dolarów na wzmocnienie obrony państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski, oraz o to, na co warto wydać przekazane fundusze. - Dzisiaj priorytetem przede wszystkim powinna być obrona powietrzna. Obserwując konflikt w Ukrainie, widzimy, co jest największym zagrożeniem: systemy rakietowe, systemy bezzałogowe, które przenoszą tak ogromne straty dla Ukrainy, chociażby uderzenia na infrastrukturę krytyczną - zwracał uwagę.