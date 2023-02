Dostawy broni z Polski do Ukrainy. Ekspert: dajemy prawie wszystko, co jest możliwe

Jeżeli nasz rząd podjąłby decyzję o przekazaniu MiG-ów Ukrainie, to musimy tę lukę czymś wypełnić - powiedział w "Tak jest" w TVN24 generał rezerwy pilot Jan Rajchel. Dyplomata Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, podkreślał, że "Polska była jednym z pierwszych krajów, które wyraziły gotowość do pomocy Ukrainie".

We wtorek w kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej. Polskiej delegacji przewodniczy wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dopytywany o ewentualne dostarczenie Ukrainie myśliwców powiedział, że kwestia ta jest obecnie tematem dyskusji między państwami NATO. Podkreślił jednak, że najważniejsze jest przekazanie Kijowowi już obiecanej broni.

Spotkanie ministrów obrony państw NATO w sprawie Ukrainy TVN24/Reuters

Gen. Rajchel: musimy tę lukę czymś wypełnić

O ewentualnym przekazaniu Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29 dyskutowali goście wtorkowego wydania programu "Tak jest".

Emerytowany generał brygady pilot Jan Rajchel, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ekspert Stratpoints, mówił, że "już w tamtym roku na wiosnę rękami Amerykanów chcieliśmy przekazać Ukrainie MiG-i-29". - Teraz być może jest podobnie, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to jest inna sytuacja niż ta porównywana na Słowacji. Maszyny słowackie nie pełnią już ważnych zadań, a nasze cały czas pełnią zadanie bojowe i są w systemie - powiedział.

Polski myśliwiec MiG-29 Shutterstock

10 lutego premier Słowacji Eduard Heger powiedział w Bratysławie, że po otrzymaniu oficjalnej prośby od Ukrainy o przekazanie wycofanych z eksploatacji samolotów myśliwskich MIG-29 rząd rozpoczął negocjacje na ten temat.

Gość TVN24 stwierdził, że "jeżeli nasz rząd podjąłby decyzję o przekazaniu tych MiG-ów, to musimy tę lukę czymś wypełnić". - Najszybciej zrobimy to za pomocą samolotów NATO-wskich, sojuszników, bo samoloty zakupione w Korei, FA-50, to nie są typowe myśliwce, a czas osiągnięcia gotowości tych samolotów do działań to jeszcze przynajmniej rok - dodał.

Gen. Rajchel: jeżeli nasz rząd podjąłby decyzję o przekazaniu MiG-ów to musimy tę lukę czymś wypełnić TVN24

Pszczel: Polska daje Ukrainie prawie wszystko, co jest możliwe

Dyplomata Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, podkreślał, że "Polska była jednym z pierwszych krajów, które wyraziły gotowość do pomocy Ukrainie".

- Nie będziemy chwalić własnego ogonka, ale prawda jest taka, że Polska jest tutaj absolutnym przywódcą. I przychodzi taki moment, w którym od strony politycznej jest rozsądne nieułatwianie zadania w tym sensie, że Polska odda wszystko, co ma. Polska już bardzo dużo dała. To szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Andrzejczak mówił niedawno w wywiadzie, że dostał takie polecenia: dajcie Ukraińcom prawie wszystko, co jest możliwe. I Polska to robi - podkreślił dyplomata.

Generał Rajmund Andrzejczak Twitter/@SztabGenWP/Embassy of Poland U.S.

Gość TVN24 nawiązał do wypowiedzi generała Rajmunda T. Andrzejczaka, który w ubiegłym tygodniu przy okazji wizyty w Waszyngtonie był gościem telewizji śniadaniowej w kanale MSNBC. - Od samego początku nasza wola, by wysyłać wyposażenie (Ukrainie) była absolutnie kluczowa. Miałem bardzo jasny sygnał od moich politycznych przełożonych, żeby wysłać tak dużo, jak tylko możemy i tak dużo, jak oni potrzebują. To nie były dziesiątki, lecz setki sztuk sprzętu - powiedział wtedy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24, PAP