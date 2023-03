Była zbiórka na Bayraktara, producent przekazał go za darmo. Wiadomo, na co pójdą pieniądze

Za pieniądze zebrane na Bayraktara, którego ostatecznie producent przekazał za darmo, do Ukrainy trafi sto samochodów, w tym karetki, "zestawy przetrwania" dla cywilów, dwa mobilne warsztaty, a także zostanie dofinansowana budowa mobilnego centrum szkoleniowego - poinformował organizator zbiórki Sławomir Sierakowski.

W środę Sierakowski poinformował o pozostałych zakupach z zebranych pieniędzy. Pierwszy z nich to sto samochodów, w tym 25 karetek za 7,9 miliona złotych. Część z aut - poinformował publicysta - ma służyć jako mobilne kuchnie polowe w zbombardowanych miastach i wsiach w okolicach frontu.

Kolejny cel to 500 "zestawów przetrwania" dla "rodzin żyjących w najbardziej niebezpiecznych rejonach, bez dostępu do elektryczności i ciepła". Składają się między innymi z ciepłych ubrań, śpiworów, apteczki, latarki i ręcznie ładowanego radia do wzywania pomocy. Na te zestawy wydano 4,7 miliona złotych.