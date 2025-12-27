Tusk: będę dziś rozmawiał z przywódcami o szansach na pokój w Ukrainie

Szef polskiego rządu napisał krótko przed godziną 15 w sobotę, że "wbrew oczekiwaniom prezydenta Trumpa i mimo gotowości do ustępstw ze strony" Wołodymyra Zełenskiego "Rosja ponownie brutalnie zaatakowała mieszkaniowe dzielnice Kijowa".
"Będę dziś rozmawiał o szansach na pokój z przywódcami m.in. Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE" - zapowiedział.
Jak wynika z komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie użyły do ataku łącznie 40 rakiet i 519 dronów. Obrona przeciwlotnicza unieszkodliwiła łącznie 503 cele.
W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało w rezultacie ataku pozbawionych ogrzewania. Około 320 tysięcy odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Temperatura w Kijowie oscyluje wokół zera.
