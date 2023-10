Andrzej Duda: jesteśmy nadal zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę

- Zapewnił nas, że to poparcie dla pomocy dawanej Ukrainie jest. Przede wszystkim pomocy militarnej. Powiedział, że w Kongresie to wsparcie uzyska, że nie ma z tym problemu - mówił dalej. - Wezwał oczywiście wszystkich do podtrzymania pomocy dla Ukrainy. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, że wszyscy zapewnili o jedności w tym zakresie. Jesteśmy nadal (...), wszyscy przywódcy zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę - oświadczył. Według niego "Ukraina potrzebuje pomocy zarówno tej militarnej, jak również i pomocy (...) humanitarnej".

"Jesteśmy jednym z kluczowych państw, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy"

- Dzisiaj pomagamy chociażby przez to, że nasze terytorium jest kluczowe do tego, żeby wspierać Ukrainę. To przez Polskę biegnie autostrada na Ukrainę, to przez Polskę biegną drogi kolejowe na Ukrainę, to przez Polskę także idzie transport, który drogą lotniczą zmierza na Ukrainę i jest przeładowywany po to, by później, czy to drogą kolejową, czy drogą lądową, po prostu samochodami, być transportowany tam, gdzie jest potrzebny - kontynuował.