Andrij Deszczycia: Putin nie jest pewny siebie. Coraz bardziej zachowuje się jak tchórz

Putin jest zdesperowany. Teraz będzie starał się robić cokolwiek - powiedział w "Kropce nad i" ukraiński ambasador w Polsce Andrij Deszczycia. Według niego szanse, że rosyjski prezydent zdobędzie kolejne terytoria w Ukrainie "są coraz mniejsze".

Gościem Moniki Olejnik w poniedziałek był ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. Pytany był o dzisiejsze przemówienie Władimira Putina, który - wbrew opinii niektórych ekspertów i komentatorów - nie ogłosił ani sukcesów w rosyjskiej inwazji na Ukrainę ani nie wypowiedział jej formalnie wojny. Powtarzał za to propagandowe, niezgodne z faktami wypowiedzi, które wygłaszane były już wcześniej.

- Rosja nie ma już tego ducha. Nawet wystąpienia Putina nie mają już takiego patriotyzmu. Widzę, ze wojsko nie jest zmotywowane. Jeżeli więc wojsko nie jest zmotywowane, jeżeli coraz więcej mówi się w Rosji, że ta wojna nie miała sensu, to nasze zwycięstwo jest coraz bliżej - stwierdził.

Deszczycia ocenił, że "Putin nie jest pewny siebie". - On się coraz bardziej zachowuje jak tchórz i nie ma co powiedzieć, nie ma żadnych przesłanek dla swojego społeczeństwa - skwitował.

Ambasador pytany, na czym według niego zależy teraz Putinowi, odparł, że jego zdaniem rosyjski prezydent "jest zdesperowany". - Teraz będzie starał się robić cokolwiek, co da się zrobić, aby utrzymać kontrolę nad terytoriami, które miał do 24 lutego. Może będzie próbował z jakąś ofensywą, ale szans, że zdobędzie kolejne terytoria, są coraz mniejsze - stwierdził.

Deszczycia zgodził się z nazwaniem Putina mianem Hitlera, tak jak zrobił to prezydent Ukrainy. - Jest bardzo dużo podobieństw do Hitlera. Zachowania żołnierzy, wypowiedzi Putina, Ławrowa. To wszystko jest bardzo przypominające drugą wojnę światową i politykę, którą prowadzili naziści - dodał.

"Musimy doprowadzić do tego, żeby Rosja nie była państwem militarnym"

Deszczycia w rozmowie ocenił, że Ukraina "zdecydowanie" wygrywa tę wojnę. - Mamy pod swoją kontrolą Kijów. To jest najważniejsze. Administracja i życie społeczne funkcjonują. Mamy bardzo dobrze wyszkolone już wojsko. Mamy zmotywowaną społeczność ukraińską, mamy coraz większe wsparcie państw Zachodu, mamy pomoc naszych aliantów (sojuszników - red.), mamy coraz większy przekaz broni do Ukrainy, mamy poparcie świata - wymieniał.

Na pytanie, kiedy wojna się skończy, odparł, że "szybko", choć zaznaczył, że to wojna i nie da się przewidzieć daty jej zakończenia. Według niego ukraińscy żołnierze "będą walczyć, dopóki całe terytorium Ukrainy nie będzie pod kontrolą" ich państwa.

Oświadczył dalej, że nie ma teraz szans na porozumienie, które dawałoby "częściowe rozwiązanie". - Jeżeli zostawimy Krym w rękach Putina, to on za parę lat się odbuduje. Do tego nie możemy doprowadzić: ani Ukraina, ani reszta świata - podkreślił. Jego zdaniem Putin może pożegnać się zarówno z Krymem, jak i z Donbasem.

- Musimy wygrać tę wojnę i musimy doprowadzić do tego, żeby Rosja nie była państwem militarnym, które straszy swoich sąsiadów. To jest nasze wspólne zadanie - wyjaśnił.

Deszczycia: namawiam do zabrania Orbana do Buczy, Irpienia

Dyplomata pytany był w programie, co świat - po ponad dwóch miesiącach od rozpoczęcia inwazji - może zrobić dla Ukrainy.

- Całkowite embargo na surowce energetyczne z Rosji - odpowiedział. - Tak, żeby Rosja nie dostawała żadnych dodatkowych środków finansowych z Zachodu - uzasadniał. - Tak jak zrobił to polski rząd - dodał.

Pytany w tym kontekście o Węgry ocenił, że sytuacja polsko-węgierskiej przyjaźni "zmieniła się". - Z tego co wiem, polski rząd nie ma już prawie z nimi kontaktu - stwierdził.

Jego zdaniem w kwestii węgla "trzeba przekonać Orbana". - Namawiam polityków, których on może się posłuchać, aby wziąć premiera Orbana do Buczy, do Irpienia, żeby zobaczył te dewastacje - oświadczył.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która udała się dziś na Węgry, aby dyskutować z Orbanem na temat unijnego zakazu importu surowców energetycznych z Rosji, napisała na Twitterze, że rozmowa przyniosła pewne postępy. "Konieczna jest dalsza praca" - zaznaczyła.

