"Nie możemy przestać pomagać". Domy modułowe dla Syryjczyków wyruszyły z Polski

- W domach modułowych, w przeciwieństwie do namiotu, są drzwi zamykane na kłódkę. To większe bezpieczeństwo dla kobiet i rodzin, które doświadczyły przemocy. I solidny dach nad głową dla rodzin, których domy zostały zniszczone w bombardowaniu – tłumaczy dr Wojtek Wilk, prezes Fundacji PCPM.

"Nie podejmowalibyśmy żadnych działań, gdyby to komukolwiek zagrażało"

Rutkowska zwróciła uwagę na fakt, że transportem zajmuje się jeden kierowca z firmy tureckiej, z którą organizacja współpracuje. - Kluczowe w przygotowaniu transportu było ograniczenie kontaktu do minimum. Z informacji, jaką przekazała nam firma transportowa wynika, że kierowca bez problemu przemierza drogę do Turcji, nie ma żadnych opóźnień i akcja odbywa się płynnie. Po tym, jak dotrze do granicy turecko-syryjskiej, transport przejmie inna firma, współpracująca między innymi z Lekarzami Bez Granic na terenie Syrii. Następnie domy trafią do Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmie się ich dystrybucją wśród rodzin - wyjaśniła.