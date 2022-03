Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii: rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre

- Kto by pomyślał, że po tylu latach w Europie znów pojawi się tyran, który będzie prowadził straszliwą wojnę przeciwko krajowi, który w zasadzie podjął tylko jedną decyzję: chciał mieć wolność wyrażania własnej woli - oznajmił.

Jak przekonywał, "jesteśmy Europejczykami, dlatego na naszych barkach spoczywa obowiązek pomocy Ukrainie i Ukraińcom i musimy ich bronić przed tą agresją". - To była słuszna decyzja, że wraz z rozpoczęciem inwazji Wielka Brytania współpracowała z Polską, jednym z naszych najstarszych sojuszników, ramię w ramię, pogłębiając nasze relacje, ale jednocześnie pomagając innym i robiąc wszystko, byśmy mogli odstraszyć potencjalną agresję - powiedział Wallace. Jego zdaniem Władimir Putin najbardziej boi się odpowiedzi międzynarodowej i tę odpowiedź otrzymał.

Wallace: będziemy bronili naszych wartości i naszych przyjaciół

- Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i robi to w sposób niezwykle odważny - oznajmił brytyjski sekretarz obrony.

Zapowiedział, że Wielka Brytania rozlokuje w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre. Dodał, że Londyn wyśle do Polski także 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej. - (Sky Sabre) to najnowocześniejszy system średniego zasięgu, jaki posiadamy, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku. Jest to sprzęt, który będziemy wraz z Polską rozwijać wspólnie w przyszłości - zapowiedział Wallace.