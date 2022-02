Prymas Polski apeluje o pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W sobotę na stronie internetowej Prymasa Polski, pojawił się apel, który duchowny skierował do wiernych. "Otwieramy nasze serca i nasze domy dla tych, którzy uciekając przed wojną, szukają u nas bezpieczeństwa i schronienia i to schronienie znajdują. Już dziś dziękuję za każdy gest solidarności i pomocy – za modlitwy, zbiórki rzeczowe, gotowość przyjęcia potrzebujących. Proszę, nie ustawajmy w tej pomocy. Jeśli coś możemy zrobić wobec potęgi zła, to właśnie ofiarować modlitwę i dobro" – napisał abp. Wojeciech Polak. Duchowny ponowił apel do wiernych o podjęcie modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie, ale nie tylko. Zaapelował również o niesienie konkretnej pomocy uchodźcom, którzy zostawiają w ojczyźnie dorobek życia, by uchronić się przed wojną.