"Chyba nigdy przedtem ani potem nastroje w Polsce nie były tak dobre"

Traktat pokojowy między Polską a Rosją i Ukrainą zawarto 18 marca 1921 roku w Rydze. Do dziś, podobnie jak bezpośrednio po podpisaniu traktatu, jego oceny są rozbieżne. Dla jednych był on porażką polskich elit politycznych, dla drugich zwycięstwem ich realizmu. Traktat ryski kończył formalnie trwającą od 1919 roku i zwycięską dla Polski wojnę polsko-bolszewicką. Traktat wyznaczył granice państwa polskiego aż do agresji III Rzeszy i Związek Sowiecki na Polskę w 1939 roku. Umowa miała uregulować sprawy odszkodowań dla Polski i repatriacji oraz polityki wobec Polaków na terenie sowieckiej Rosji. Ponadto nakładała na bolszewików obowiązek zwrotu polskich dzieł sztuki. W dużej mierze regulacje te okazały się jednak nieskuteczne.