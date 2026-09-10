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Wojna o Trybunał Konstytucyjny i podwójne obchody 40-lecia. Honorowy prezes PSL świętuje z ludźmi PiS

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Honorowy prezes PSL Józef Zych m.in. u boku Bogdana Święczkowskiego i Zbigniewa Boguckiego zamierza w piątek świętować 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego na konferencji pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Ludowcy są wściekli, ale mówią, że nie mają wpływu na polityka seniora. Kulisy odsłania Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji

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Mimo zapaści Trybunału Konstytucyjnego stojący na jego czele Bogdan Święczkowski nie zrezygnował ze świętowania 40-lecia tej instytucji. Zaplanowana na piątek międzynarodowa konferencja "Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego" w budynku przy alei Szucha, jest częścią jubileuszu pod honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Niemal w tym samym czasie - dwa kilometry dalej, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa - autorytety prawnicze będą dyskutowały, jak uzdrowić Trybunał.

Według zapowiedzi, w budynku Trybunału obecny będzie m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki czy dawni współpracownicy Karola Nawrockiego z IPN, jak wiceprezes Karol Polejowski czy Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Na liście są też m.in. neosędziowie Sądu Najwyższego, wielu prawników przez lata wspierających PiS i goście z zagranicy, jak np. były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny.

Uwagę polityków koalicji rządzącej zwraca inne nazwisko. Podczas uroczystego otwarcia zapowiedziany został również Józef Zych, marszałek Sejmu w latach 1995-1997 i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obowiązującą obecnie konstytucję. Ale to również honorowy prezes PSL.

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Tagi:
SejmPolitykaTrybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiZbigniew BoguckiPolskie Stronnictwo Ludowe
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