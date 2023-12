Wojna o gabinet Pawła Muchy i policja w NBP. Trywialna odsłona sporu w banku centralnym

Jeżeli to jest prawda, że Paweł Mucha wezwał policję do Narodowego Banku Polskiego, to chyba to dotyczyło jakiegoś problemu z jego gabinetem. On jest w tej chwili oficjalnie w remoncie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ludwik Kotecki, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. - Prawdopodobnie pojawiła się policja, podobno nawet na sygnale przyjechała do Narodowego Banku Polskiego - dodał.

Ludwik Kotecki mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" o sytuacji w Narodowym Banku Polskim. Prowadzący program Konrad Piasecki powiedział, że według jego informacji "takie trywialne rzeczy" dzieją się w konflikcie między członkiem zarządu NBP Pawłem Muchą a prezesem Adamem Glapińskim, że "Muchę nawet do innego gabinetu przesunięto w Narodowym Banku Polskim". - Miał gabinet na drugim piętrze. Dostał na ósmym piętrze, co rozumiem jest jakąś degradacją, czy dyshonorem dla członka zarządu Narodowego Banku Polskiego - dodał Piasecki.

- Nie wiem, czy takie były prawdziwe powody, ale można to interpretować tak, że właśnie już w tym momencie nie mamy szansy drugi raz się spotkać, ponieważ na to ósme piętro członkowie Rady Polityki Pieniężnej dostępu też nie mają - powiedział Kotecki. - Wcześniej mieliśmy gabinet na tym samym korytarzu - dodał.

Kotecki: podobno policja na sygnale przyjechała

Kotecki został też zapytany, o co chodziło z wzywaniem policji do NBP. - Jeżeli to jest prawda, że rzeczywiście pan prezes Mucha wezwał policję, to chyba to dotyczyło jakiegoś problemu z tym jego gabinetem. On jest w tej chwili oficjalnie w remoncie - powiedział.

- Prawdopodobnie pojawiła się policja, podobno nawet na sygnale przyjechała do Narodowego Banku Polskiego - dodał.

Jak mówił, na drzwiach tego gabinetu w tej chwili wisi duża kartka, że "gabinet jest wyłączony z użytkowania na czas remontu".

Członek RPP pytany, czy ktoś widział tych policjantów odparł: "Ja nie. Ktoś tam mówił, że byli".

