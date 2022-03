Ponad 377 tysięcy osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę

Od czwartku na przejściach granicznych z Ukrainą polska Straż Graniczna odprawiła ponad 377 tysięcy osób. "We wtorek do godziny 7 przez granicę polsko-ukraińską przeszło 24 tysięcy osób uciekających przed wojną" - poinformowała Straż Graniczna we wpisie na Twitterze.

Od sześciu dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Uciekający przed wojną Ukraińcy próbują przedostać się do państw na zachodzie Europy. Wielu z nich trafia do Polski. Wśród uchodźców są głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz opuszczania Ukrainy ze względu na możliwość powołania do wojska.

We wtorek rano polska Straż Graniczna poinformowała, że od 28 lutego do Polski wjechało z Ukrainy rekordowe ponad 100 tysięcy osób. A dziś (1 marca) do godziny 7 polsko-ukraińską granicę przekroczyły 24 tysiące ukraińskich obywateli.

Wszystkie przejścia graniczne są czynne i pracują normalnie

Podczas niedzielnej konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga poinformował, że wszystkie przejścia na odcinku granicy polsko-ukraińskiej są czynne i pracują normalnie. Komendant wyjaśnił również, że w czwartek do Polski przyjechało 31 tysięcy osób, w piątek - 47 tysięcy, a w sobotę - 77 tysięcy osób.

Ponadto szef Straży Granicznej zapewnił, że wszystkie osoby, które będą potrzebowały pomocy i będą jej oczekiwały, zostaną przyjęte na terytorium Polski bez względu na ich obywatelstwo.

Autor:aa/kg

Źródło: PAP, TVN24