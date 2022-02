Dzieci i rodzice zastępczy z Ukrainy przyjechali do Polski. "Były tak zmęczone, że nie miały siły ani jeść, ani pić"

- Na przejściu granicznym w Medyce i Korczowej każdy każdego, gdzieś szukał. To było ogromne przeżycie. W takich momentach w człowieku budzi się jakaś inna energia, inne instynkty. Musisz podołać sytuacji, a widok tysięcy ludzi nie może zdominować tego, że trzeba działać i faktycznie się odnaleźć. Choć mieliśmy momenty zwątpienia, to dzięki geolokalizacji i setce rozmów telefonicznych, po nitce, do kłębka, namierzaliśmy się. To była ogromna radość. To dodało nam mnóstwo energii - opowiadała Anna Łukasik, biorąca udział w ewakuacji dzieci i rodzin SOS z Ukrainy.