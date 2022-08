Minister Rau wrócił z Ukrainy. "Flaga OBWE będzie powiewać nad Kijowem wbrew intencjom Rosji"

- Mówiliśmy także o planach naszych ukraińskich gości, władze Ukrainy nie kryły zainteresowania ich powrotem. Wskazywano, że Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego, że bardzo liczy na obecność tych dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsc swojego zamieszkania - dodał szef polskiej dyplomacji.

Rau: Ukraińcy potrzebują od Polaków ciągłego wsparcia

Szef MSZ powiedział także, że Ukraina potrzebuje ze strony Polski ciągłego wsparcia. - Potrzebują tego samego, wsparcia humanitarnego, gospodarczego, materialnego, sprzętu wojskowego. Potrzebują wsparcia, które sprowadza się najprościej do zrozumienia ich sytuacji - powiedział minister. Jego zdaniem Polacy najlepiej rozumieją Ukraińców w sprawach fundamentalnych. - Bardzo ważną rzeczą, za co prezydent i premier Ukrainy dziękowali nam, to wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata aspirującego do Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski podkreślał, że wiele państw Unii przeszło bardzo dynamiczną zmianę poglądów w tej kwestii. To też było zasługą polskiej dyplomacji - mówił.