Zbiórki darów oraz pieniędzy. Polskie miasta organizują pomoc dla Ukrainy

Miasta z Unii Metropolii Polskich organizują pomoc dla Ukrainy. Prowadzone są zbiórki darów, powstały interwencyjne punkty noclegowe oraz punkty pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową. To jedynie część działań prowadzonych przez samorządy.

Rzeszów

Lublin

Zbiórka darów ruszyła również w Lublinie. Można je przynosić do Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Puchacza 6, a od poniedziałku będzie je można dostarczać do punktu przy ulicy Bursaki 17.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin można znaleźć informacje jak pomagać osobom uciekającym przed wojną oraz jak wygląda pomoc w Lublinie dla obywateli Ukrainy . Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przekazał, że ostatnią noc spędziło w Lublinie ponad 100 osób narodowości ukraińskiej. "(...) wiemy, że kolejne są w drodze do nas. Jesteśmy przygotowani. Mamy wolne łóżka i dodatkową rezerwę gotową do uruchomienia w ciągu kilku godzin" - zapewnił Żuk, cytowany w komunikacie.

Białystok

Transport humanitarny jest organizowany w Białymstoku. "W Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 przez całą dobę przyjmowane są dary do tego transportu" - czytamy na stronie internetowej urzędu miasta. Pomoc ma trafić do Lwowa.

"Zmuszeni do szukania bezpieczeństwa w schronach lwowianie nie mają często najpotrzebniejszych rzeczy dla siebie i swoich dzieci. Zwracamy się do mieszkańców Białegostoku z prośbą, aby pomogli nam zebrać jak najwięcej darów, które natychmiast pojadą do Lwowa. Im szybciej je zgromadzimy, tym szybciej transport wyruszy" - wskazał Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.