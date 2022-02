Premier Mateusz Morawiecki: do tej pory do Polski trafiło około 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy

Premier: około 300 tysięcy uchodźców trafiło do Polski

Dodał, że ten kryzys humanitarny "narasta z godziny na godzinę". - Kilka dni temu wjechało do Polski 25 tysięcy osób. Kolejnego dnia 40 tysięcy, jeszcze kolejnego 60 tysięcy, a teraz dziennie wjeżdża około 100 tysięcy uchodźców do Polski. Dlatego bardzo pilna jest również pomoc humanitarna - mówił. Przekazał, że do tej pory do Polski trafiło około 300 tysięcy uchodźców wojennych.

Morawiecki: przygotowaliśmy ogromną bazę logistyczną, noclegową

Jak dodał, musimy wykazać się ogromną determinacją polityczną i dyplomatyczną oraz zdecydowaniem. - Dziękuję także poprzez państwa ręce waszym premierom, prezydentom za to, co udało się w ostatnich kilku dniach zrobić. Za to, że w wyniku licznych rozmów, konsultacji, które miały miejsce, ten pakiet sankcji wobec Rosji nabiera rzeczywiście bardzo poważnego charakteru. On musi taki być po to przede wszystkim, aby w zdecydowany sposób odpowiedzieć na tę agresję, która już dzisiaj wywołała ogromny kryzys humanitarny i któremu staramy się zapobiegać poprzez nasze działania prowadzone na granicy z Ukrainą - powiedział Morawiecki.