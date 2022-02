Wojna na Ukrainie. Manifestacje poparcia dla Ukrainy w polskich miastach

czytaj dalej

Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, apeluje o to, żeby nie przywozić już pomocy rzeczowej dla przybyszów z Ukrainy. Przekazuje, że magazyny są pełne. "Pomoc, którą chcecie przywieźć, za chwilę będzie potrzebna w innych miastach" - podkreśla we wpisie na Twitterze. Apeluje też, żeby nie przyjeżdżać do miasta z zamiarem zabrania uchodźców w inne miejsca, bo zorganizowane zostały dla nich potrzebne transporty.