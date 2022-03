Rosja zaatakowała. Ukraińska aktywistka: moi bliscy codziennie dzwonią i się żegnają

Sobota to dziesiąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O dramatycznych wydarzeniach, jakie rozgrywają się za wschodnią granicą Polski rozmawiali goście programu specjalnego w TVN24. Moi bliscy są cały czas bombardowani i ostrzeliwani. Codziennie się żegnają – mówiła mieszkająca w Polsce ukraińska aktywistka Natalia Panczenko. Przyznała, że nie jest w stanie wytłumaczyć ludziom, którzy nie wiedzą, czym jest wojna, dlaczego jej rodzina zdecydowała się pozostać na Ukrainie. - To jest nasz dom, ktoś o niego walczyć musi. Nie mamy innego wyboru – oznajmiła.

Panczenko powiedziała, że namawiałam rodziców, by wyjechali z kraju, ale usłyszała, że tego nie zrobią, bo to jest ich dom. - Nie rozumieją, dlaczego przez jednego wariata i terrorystę cała Ukraina musi opuścić dwoje domy i jechać nie wiadomo gdzie. Oni powiedzieli, że to jest ich ziemia i oni będą o nią walczyć do ostatniego. I nie ma innej opcji – cytowała Panczenko.