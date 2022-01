Uchwały anty-LGBT uchylone przez sąd. "Agresywny, stygmatyzujący język"

W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ponownie zajął się - wysłanymi pod koniec 2019 roku - skargami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uchwał anty-LGBT w powiecie tarnowskim i gminie Lipinki. - Wiemy, co działo się na Zachodzie, więc chcemy na zimne dmuchać - mówił, w lipcu 2019 roku, Roman Łucarz, starosta tarnowski .

"Agresywny, stygmatyzujący język uchwały"

Biuro RPO chciało stwierdzenia nieważności uchwał i wskazywało m.in. na to, że są one niezgodne z Konstytucją i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. WSA uznał uchwały za nieważne.

Jak informuje Biuro RPO, sąd wskazał m.in. "na agresywny, stygmatyzujący język uchwały, jak np. sformułowanie +homopropaganda+. Ponadto sąd dociekał, kto był autorem tych uchwał, tj. kto konkretnie je napisał. Zwrócił również uwagę na fakt, że podczas podejmowania uchwały nie zostały dopuszczone do głosu organizacje rodziców osób LGBT+".

Wyroki nieprawomocne

Wyroki są nieprawomocne. Można je zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do sprawy dołączyła także Fundacja Równość.org.pl oraz inne lokalne organizacje LGBT. - W naszej ocenie uchwały, które są przedmiotem procesu, w rażący sposób naruszają szereg norm, m.in. konstytucyjne zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji. Deklaracje samorządów bezprawnie wykluczają ze wspólnot osoby LGBTQIA, które mają prawo czuć się pełnoprawnymi obywatelami swoich lokalnych społeczności - podkreślał radca prawny Piotr Baran. I dodał: - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podzielił argumentację RPO i stwierdził nieważność uchwał anty-LGBTQIA zarówno powiatu tarnowskiego, jak i gminy Lipinki. Organy, które wydały zaskarżone uchwały, mają prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do NSA. Cieszymy się, że sądy nie zgadzają się na systemową dyskryminację osób nieheteronormatywnych.