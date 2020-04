Radziwiłł uchyla decyzje o skierowaniu do pracy matek nieletnich dzieci. "Tę noc trochę przespałam"

Wojewoda mazowiecki unieważnia decyzje kierujące matki wychowujące nieletnie dzieci do domu pomocy ogarniętego koronawirusem. Tłumaczy, że nie wiedział "o okolicznościach wskazanych w odwołaniu" - dowiedział się tvn24.pl. - Uspokoiłam się. Tę noc trochę spałam – mówi nam jedna z nich. W środę ujawniliśmy, że wojewoda podejmował decyzje wbrew zapisom ustawy o zwalczaniu epidemii.

Dwóm z czterech kobiet, których historię opisaliśmy, policja w piątek doręczyła pisma wojewody mazowieckiego uchylające jego wcześniejsze decyzje. Mąż trzeciej z nich nie otworzył policjantom w obawie, że przynoszą kolejną decyzję kierującą jego żonę, karmiącą pięciomiesięcznego synka, do walki z epidemią.

Decyzja wojewody i mandat

Decyzję wojewody odebrała Wioleta Chmielewska, rehabilitantka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli, którego działalność została zawieszona na czas epidemii. Przed tygodniem poszła na zwolnienie na opiekę nad dziećmi. Ma ich troje - 12-, 10- i trzyletnie.

3 kwietnia otrzymała decyzję wojewody, który na podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii skierował ją do sparaliżowanego przez zakażenia koronawirusem Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

Chmielewska odwołała się od tej decyzji, argumentując, że wychowuje trójkę nieletnich dzieci, a jej mąż pełni liczne dyżury jako strażak. Po kilku dniach – jak pisaliśmy w tvn24.pl - policjanci doręczyli jej kolejną decyzję wojewody o 5 tys. zł kary za to, że się nie stawiła do pracy w Tomczycach.

Córka podopiecznej ośrodka w Tomczycach: sytuacja wygląda bardzo źle TVN24

Decyzja wojewody była niezgodna z art. 47 ustawy o zwalczaniu epidemii, określającym krąg osób, które nie mogą być kierowane do walki z epidemią. Są to osoby nieletnie i starsze niż 60 lat, kobiety ciężarne i osoby wychowujące dziecko młodsze niż 14 lat (osoby samotnie wychowujące dziecko wyłączone są aż do ukończenia pełnoletniości przez ich dziecko).

Policjanci pukają do drzwi

W piątek Chmielewską ponownie odwiedzili policjanci.

- Ktoś zapukał do drzwi, jak zobaczyłam, że to policja, to struchlałam. Zapytali, z kim mają przyjemność i powiedzieli, że przyszli do mnie. Myślałam, że to kolejna kara albo mnie powołują znowu. Dopiero jak zobaczyłam, że to uchylenie decyzji, to kamień spadł mi z serca – relacjonuje rehabilitantka.

Konstanty Radziwiłł napisał, że "uchyla w całości" decyzję z 3 kwietnia, bo zgodnie z art. 47 decyzji o kierowaniu do pracy nie podlegają osoby wychowujące dziecko do 14 lat.

Z odwołania wynika – jak dodał – że Wioleta Chmielewska wychowuje trójkę dzieci razem z mężem, który jest strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej i w związku z epidemią pełni służbę "w systemie zmianowym w wymiarze 24/24 godziny".

"Na dzień wydania decyzji organ nie posiadał wiedzy o okolicznościach wskazanych w odwołaniu" - czytamy w dokumencie podpisanym przez Radziwiłła i dostarczonym kobiecie.

Chmielewska: - Każdy ma prawo do pomyłki, tylko się trzeba do niej przyznać. Liczyłam na to, że po tym, jak wysłałyśmy odwołania, to pan wojewoda przyzna, że to była błędna decyzja. W jednym z wywiadów powiedział jednak, że nie popełnił błędu, ale można się odwołać.

"Tę noc trochę spałam"

Wojewoda uchylił też swoją decyzję podjętą wobec Katarzyny Białkowskiej, instruktorki terapii ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli.

Konstanty Radziwiłł również w tym wypadku swoją decyzję tłumaczył – jak mówi nam Białkowska - brakiem informacji, jaka jest jej sytuacja.

Kobieta opiekuje się samotnie dziesięcioletnim synem (ojciec został pozbawiony praw do opieki w zeszłym roku) i razem z matką prowadzi 2,5-hektarowe gospodarstwo, na którym mają plantację jabłek.

- Jak w piątek zobaczyłam policję, to myślałam, że to kara albo kolejna decyzja o skierowaniu do pracy. Policjant odpowiedział, że teraz ma dobre wieści. Uspokoiłam się. Tę noc trochę spałam – przyznaje Białkowska.

Podkreśla, że ostatnie dni były dla niej trudne również ze względu na wypowiedzi wojewody.

Konstanty Radziwiłł przekonywał w rozmowie z TVN24, że "z całą pewnością samotne matki, czy w ogóle matki małych dzieci, nie stanowią większości tych osób skierowanych, ale być może takie się zdarzyły".

Radziwiłł o kierowaniu dodatkowego personelu medycznego między innymi do DPS-ów TVN24

Wojewoda podkreślił, że w takich wypadkach skierowania są uchylane.

- Jesteśmy lekarzami, pielęgniarkami - mówię my, bo ja też jestem lekarzem - i opiekunami, którzy są na wojnie z wirusem. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na pierwszym miejscu są nie ci, którzy pracują, tylko ci, którzy wymagają opieki, ratunku – tłumaczył Radziwiłł.

- Wojewoda potraktował nas kiepsko, jakbyśmy były dla niego mało ważne. Jesteśmy dla niego tylko szarymi ludźmi, ale ważne, że wszystko dobrze się skończyło – ocenia Białkowska.

"Mąż nie wpuścił policjantów"

W piątek policja odwiedziła też Monikę Berkieta-Pruś, której historię opisaliśmy. Terapeutka z domu w Łychowskiej Woli przebywa na urlopie macierzyńskim, karmi pięciomiesięczne dziecko.

- Mąż nie wpuścił policjantów. Obawiał się, że policja przynosi kolejny nakaz. Teraz od koleżanek wiem, że mogę się spodziewać pozytywnej decyzji i ją odbiorę - zaznacza w rozmowie z nami.

Autor:Grzegorz Łakomski