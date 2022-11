Rozbite auto, obok ciężarna kobieta. Urodziła w szpitalu, "duża ilość alkoholu we krwi noworodka"

czytaj dalej

Nie trzeba mieć dzieci, by wiedzieć, że jeśli chłopcu podoba się chłopiec albo dziewczynce podoba się dziewczynka, to wszystko jest w porządku. Takie słowa, które wypowiada Jarosław Kaczyński, mogą prowadzić do tragedii - komentował słowa prezesa PiS Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dominika Sitnicka z OKO.press oceniła, że wypowiedź Kaczyńskiego "to jest takie przyzwolenie na to, żeby atakować te osoby, które w społeczeństwie są najsłabsze, które zmagają się ze swoją tożsamością".