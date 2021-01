Mann: oczekuję od roku 2021, żeby suweren zobaczył, że nagi jest ten król

Wojciech Mann stwierdził, że przygotowując się do rozmowy, obiecał sobie, że nie zacznie od narzekania. - Mimo że ten 2020 nie był rewelacyjny, to nie chciałbym, żeby 1 stycznia 2021 roku było biadolenie od razu – dodał.

"Oczekuję, żeby suweren zobaczył, że nagi jest ten król"

W marcu 2020 roku Wojciech Mann po ponad pół wieku pracy odszedł z radiowej Trójki . - Jeśli widzę świadome i celowe niszczenie i demolowanie tego, co było piękne, a przynajmniej interesujące na tle innych nadawców, to przestaję mieć żal. Jak walczyć z maszynerią, która postawiła sobie za cel tylko niszczenie? – mówił w TVN24.

- Król (Midas) to za mało, to jest cały dwór, który zaraził się tą chorobą od króla i grzecznie demolują wszystko dookoła – stwierdził prowadzący audycje w Radiu Nowy Świat.

- Jeśli wrócimy do tego początkowego pytania: Czego oczekuję od roku 2021, to tego odkrycia, żeby suweren zobaczył, że nagi jest ten król. I to by było przyjemne – podsumował Wojciech Mann.