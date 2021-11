"Przypuszczono na mnie bezpardonowy atak". Maksymowicz odpowiada na oskarżenia

Maksymowicz: przypuszczono na mnie bezpardonowy atak

Maksymowicz mówił, że kierowane wobec niego zarzuty, że zamiast być na dyżurze w szpitalu pracował w Sejmie, są efektem niezrozumienia, na czym polega jego praca w szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie. Wyjaśnił, że z tą placówką wiąże go cywilnoprawny kontrakt, który zobowiązuje go do przepracowania w szpitalu 100 godzin miesięcznie - w rozliczeniu półrocznym. - Dodał, że za każdym razem, gdy jechał do Sejmu informował o tym dyrekcję szpitala. - A dyżur w tym roku miałem jeden i on nie został ujęty w grafiku - powiedział Maksymowicz.