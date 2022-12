Wojciech Maksymowicz odchodzi z Polski 2050. "Obecnie skupiam się na innej aktywności"

Poseł Wojciech Maksymowicz poinformował, że "rozstaje się z partią Polska 2050". "Obecnie skupiam się na innej aktywności niż praca partyjna, która staje się dla mnie zbędnym obciążeniem. Jak wielokrotnie powtarzałem, jestem najpierw lekarzem, dopiero później politykiem" - wyjaśnił w mediach społecznościowych. Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała, że Maksymowicz do końca kadencji "pozostanie posłem niezrzeszonym".

"Rozstaję się z partią Polska 2050. Po długich rozmowach z jej liderami uznaliśmy, że tak będzie najlepiej zarówno dla organizacji, jak i dla mnie" - oświadczył w środę we wpisie na Facebooku poseł Wojciech Maksymowicz.

"Należę do nielicznego grona posłów, którzy nie są parlamentarzystami zawodowymi. Obecnie skupiam się na innej aktywności niż praca partyjna, która staje się dla mnie zbędnym obciążeniem. Jak wielokrotnie powtarzałem, jestem najpierw lekarzem, dopiero później politykiem" - wyjaśnił.

Maksymowicz przekazał, że z członkami Polski 2050 rozstaje się "w przyjaznej atmosferze pełnej zrozumienia swoich stanowisk i potrzeb". "Ja ze swojej strony zapewniam, że dalej będę walczył o interes Warmii i Mazur, a w szczególności ukochanego Olsztyna, bo do tego nie potrzeba barw politycznych" - dodał.

Maksymowicz "pozostanie posłem niezrzeszonym"

"Prof. Maksymowicz poinformował nas, że do końca kadencji Sejmu pozostanie posłem niezrzeszonym, nie zamierza też kandydować w kolejnych wyborach" - podała rzeczniczka w oświadczeniu zamieszczonym na stronie ugrupowania.

Wojciech Maksymowicz jest profesorem nauk medycznych, pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie. Został wybrany do Sejmu obecnej kadencji z listy PiS , był politykiem Porozumienia Jarosława Gowina . W połowie kwietnia zeszłego roku odszedł z klubu PiS i był posłem niezrzeszonym. W maju 2021 roku dołączył do koła parlamentarnego Polska2050.

Kontrowersje wokół Maksymowicza

W październiku zeszłego roku Patryk Słowik z Wirtualnej Polski opisał sprawę śmierci pacjentki, która w 2015 w olsztyńskim szpitalu przeszła skomplikowany zabieg badania tętnic. Przeprowadził go niedoświadczony lekarz, a miał mu przy tym asystować Maksymowicz. Ten jednak nie był obecny na sali. Pacjentka zmarła kilkanaście dni później. Sąd stwierdził, że podczas operacji została uszkodzona nerka kobiety, co doprowadziło do jej śmierci.