Maksymowicz "asystował", ale "tylko na papierze". Sąd: w wyniku błędu niedoświadczonego lekarza pacjentka zmarła

czytaj dalej

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wystąpiła w czwartek na konferencji prasowej, na której odpowiadała między innymi na pytania dotyczące Polski. Odnosząc się do Krajowego Planu Odbudowy Polski stwierdziła: - Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów. - Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z Polską, ale reforma to conditio sine qua non [warunek konieczny do spełnienia - przyp. red.] - oświadczyła.