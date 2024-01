Były wiceszef KNF: państwo zdradziło mnie i stawia przed sądem

czytaj dalej

Skarżymy to postanowienie. Stan jest już inny, ponieważ jesteśmy w procesie likwidacji - przekazał w "Kropce nad i" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do tego, że sąd oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian we władzach Telewizji Polskiej. Dodał, że "do czasu zakończenia całego procesu sądowego, obecne władze telewizji są w prawie i będą w prawie". - Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to jestem spokojny - podkreślił.