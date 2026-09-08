Polska Wiceminister potwierdza: Wojciech Król nie jest członkiem klubu. Został zawieszony w KO Patryk Michalski Kuba Koprzywa Zespół autorów |

Borys: Wojciech Król nie jest członkiem klubu i jest zawieszony w partii Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Wiceminister sportu i poseł KO Piotr Borys w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ pytany był o doniesienia medialne w sprawie Wojciecha Króla. Portal Goniec poinformował w poniedziałek, że Król został zawieszony w prawach członka klubu KO.

- Nie jest członkiem klubu i jest zawieszony również w partii - potwierdził Borys w "Newsie Michalskiego". - Tą sprawą będzie zajmować się stosownie prokuratura - powiedział.

Wojciech Król Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Portal doniósł, że decyzja w sprawie Króla zapadła jednogłośnie. Według Gońca "władze klubu oceniły, że kolejny już wniosek przedstawiony przez śledczych jest dobrze udokumentowany i 'miażdżący'" dla posła.

Wojciech Król zawieszony w związku z wnioskiem Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska (EPPO) na początku maja poinformowała o złożeniu wniosku w sprawie uchylenia immunitetu jednemu z czynnych posłów na Sejm RP. Nie podała wówczas, o kogo chodzi. Wskazała, że wniosek został złożony "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Potem okazało się, że wniosek dotyczył posła Króla. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty początkowo zwrócił się do EPPO o usunięcie uchybień formalnych. Po tym, jak zostało to zrobione, na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Król 25 czerwca oświadczył, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". "Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media" - stwierdził poseł KO.

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Pod koniec lipca odbyło się posiedzenie komisji regulaminowej w sprawie Króla. Podczas niej Paweł Śliz - który został obrońcą Króla wybranym spośród posłów - zarzucał europejskiej prokurator generalnej, że we wniosku o uchylenie immunitetu są braki i błędy formalne oraz nie ma przedstawionych żadnych dowodów na winę posła. Wniosek Prokuratury Europejskiej krytykował też sam Król.

Kilka dni po posiedzeniu komisji regulaminowej Sejm uchylił Królowi immunitet. Nie zgodził się jednak na jego tymczasowe aresztowanie.

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