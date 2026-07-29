Polska Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posła KO Wojciecha Króla Oprac. Filip Czerwiński |

Rzecznik Tramwajów Śląskich o odwołaniu dyrektorów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (KO) wyjaśnił w środę przed głosowaniem, że Europejski Prokurator Generalny (EPPO) zarzuca posłowi Wojciechowi Królowi popełnienie dwóch czynów.

Jak dodał, konieczne jest odrębne głosowanie każdego z zarzutów, ponieważ zarówno komisja, jak i Sejm, mogą odmiennie ocenić każdy z nich. Podkreślił, że także konieczne jest odrębne głosowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła.

Decyzja komisji w sprawie immunitetu Wojciecha Króla

Komisja opowiedziała się za przyjęciem wniosku Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi w sprawie obydwu czynów.

W przypadku obu głosowań "za" było 15 posłów, "przeciw" - jeden poseł, również jeden poseł wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że komisja będzie rekomendować Sejmowi uchylenie immunitetu posłowi Królowi.

W trzecim głosowaniu komisja opowiedziała się przeciwko wnioskowi o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła KO - "za" było siedmiu posłów, "przeciw" - dziewięciu, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Wojciech Król odcina się od afery korupcyjnej

Wniosek dotyczy posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, który poinformował w czwartek na portalu X, że w związku z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu ustanowił pełnomocników. Jak przekazał, jego interesy reprezentują adwokaci Marta Smołka oraz Ryszard Kalisz.

Zapewnił, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". "Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media" - napisał poseł KO.

Podobne wątpliwości wyraził Ryszard Kalisz we wpisie na X. "Muszę stwierdzić, że wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu, dotyczący dwóch zarzutów z art. 230 § 1 k.k., jest całkowicie bezpodstawny i nie wskazuje na prawdopodobieństwo, że mój Klient popełnił wskazane czyny zabronione" - napisał.

Jako pełnomocnik Posła Wojciecha Króla muszę stwierdzić, że wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu, dotyczący dwóch zarzutów z art. 230 § 1 k.k., jest całkowicie bezpodstawny i nie wskazuje na prawdopodobieństwo, że mój Klient popełnił wskazane czyny zabronione. — Ryszard Kalisz (@RyszardKalisz) June 25, 2026 Rozwiń Ryszard Kalisz o wniosku EPPO o uchylenie immunitetu poselskiego Wojciecha Króla Źródło: X

Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 roku został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był wiceprzewodniczącym zarządu KO w województwie śląskim. Został odwołany z tej funkcji przez radę regionu. Pozostaje wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej

Śledztwo EPPO dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 miliarda złotych.

W grudniu 2025 roku w tej sprawie zatrzymano cztery osoby. Jedna z nich pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje dotyczące zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

W kwietniu 2026 roku zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne.

Na początku czerwca EPPO poinformowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk. Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa - do czasu wyjaśnienia sprawy zrezygnował z funkcji skarbnika KO w województwie śląskim i udzielania się w strukturach partii.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze - działający na zlecenie EPPO - zabezpieczyli między innymi sztabkę złota, ponad milion złotych w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty. "Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 miliona złotych" - podało CBA.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.