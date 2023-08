Areszt dla Karpińskiego przedłużony. Prokuratura zaskarżyła decyzję

czytaj dalej

Jedenaście osób lecących we wtorek na pokładzie samolotu Delta Airlines z Mediolanu do Atlanty w USA zostało przewiezionych do szpitala w wyniku obrażeń odniesionych podczas "poważnych turbulencji". Jeden z pasażerów relcjonował w rozmowie z FOX 5 Atlanta, że na pokładzie widział "dużo krwi i okropności".