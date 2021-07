Zarzuty dla byłego agenta CBA. We wtorek miał zeznawać w procesie z powództwa byłego marszałka Sejmu

Wojciech J., były agent CBA, usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań i oskarżeń. J. dzień wcześniej został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Stało się to na kilka godzin przed jego pojawieniem się w warszawskim sądzie, gdzie miał mówić o materiałach kompromitujących byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Informację o zarzutach podała Polska Agencja Prasowa za źródłami w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Wojciech J. został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy ABW w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Jak się dowiedzieliśmy, dotyczy ono dwóch artykułów Kodeksu karnego: 265 i 266.

Obydwa artykuły dotyczą "ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnej" o różnych klauzulach. Maksymalny wymiar kary - w tym przypadku - to pięć lat więzienia.

Poseł Lewicy Andrzej Rozenek informował tego samego dnia na Twitterze, że Wojciech J. miał zeznawać w sprawie wytoczonej przez Kuchcińskiego tygodnikowi "Nie", który opisywał sprawę rzekomego skandalu. Sąd zdecydował we wtorek, że proces Rozenka z Kuchcińskim o ochronę dóbr osobistych został odroczony do 19 października.

Z informacji uzyskanych w prokuraturze wynika, że Wojciech J. usłyszał zarzuty: "składania fałszywych zeznań mających służyć za dowód w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, fałszywego oskarżenia byłego szefa CBA oraz Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, fałszywego oskarżenia posła na Sejm RP o popełnienie czynu polegającego na obiecaniu korzyści osobistej zatrzymanemu Wojciechowi J., a także złożenia fałszywych zeznań, co do wejścia przez niego w posiadanie nagrań z podkarpackiego domu publicznego mających rzekomo dotyczyć byłego marszałka Sejmu RP, czym fałszywie oskarżył go o popełnienie przestępstwa".