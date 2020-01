"To jest tylko chęć czystki"

- Ona powoduje skutki prawne, ma podstawę prawną wbrew temu, co mówi minister sprawiedliwości - wskazywał, nawiązując do słów Zbigniewa Ziobry, który w reakcji na tę uchwałę stwierdził, że "Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tak zwana uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych". - Muszę z przykrością powiedzieć, że to, co czyni minister, to jest, niestety, w złych intencjach, to nie doprowadzi do żadnej reformy [wymiaru sprawiedliwości - przyp. red.]. To jest tylko chęć, oczekiwanie czystki i zaludnienie sądów swoimi sędziami - ocenił Hermeliński.