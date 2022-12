Wojciech Gerwel nowym podsekretarzem stanu w MSZ

Kierował również referatem do spraw rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ, a także zajmował stanowisko do spraw rynków pozaeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 roku do 2014 roku pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi.

Wojciech Gerwel. Doświadczenie i wykształcenie

Przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji był analitykiem w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies (projekt U.S.-EU-Poland Action Commission pod nadzorem Zbigniewa Brzezińskiego).