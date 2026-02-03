Logo strona główna
Polska

Czego w mailu gratulował mu Epstein? Fibak wyjaśnia

|
Wojciech Fibak
Bill i Hillary Clintonowie zgodzili się zeznawać w sprawie Epsteina
Źródło: TVN24
Nie utrzymywałem żadnych kontaktów z Jeffreyem Epsteinem poza przypadkowymi spotkaniami w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Nigdy nie umówiliśmy się na spotkanie, nigdy nie telefonowaliśmy do siebie - zapewnia w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Fibak. Były tenisista wyjawia też, co zanonimizował Departament Sprawiedliwości w mailach Epsteina, w których pojawia się jego nazwisko.

W ubiegłym tygodniu amerykański resort sprawiedliwości opublikował ponad trzy miliony dokumentów z akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. W mailach, które wymieniał, pojawia się m.in. były tenisista i kolekcjoner sztuki Wojciech Fibak.

W wiadomości wysłanej do Fibaka 9 września 2013 roku Epstein składa mu gratulacje i pyta, czy będzie w Paryżu na przełomie września i października. Fibak odpowiada: "Tak, merci. Zadzwoń kiedy chcesz! wojtek".

Wojciech Fibak oświadczył, że do spotkania z Epsteinem w Paryżu "nigdy nie doszło".

Korespodencja Jeffreya Epsteina z Wojcciechem Fibakiem
Korespodencja Jeffreya Epsteina z Wojcciechem Fibakiem
Źródło: justice.gov

Fibak o Epsteinie: w tamtych latach nikt nie zdawał sobie sprawy

- Pamiętam Jeffreya Epsteina z lat 80. i 90. jako biznesmena w Nowym Jorku na Manhattanie, bo mieszkałem tam ponad 20 lat. W tym czasie spotykaliśmy się przypadkowo, sporadycznie na ulicy, w restauracjach czy na wernisażach. Podczas tych spotkań, przywitań prowadziliśmy przelotne rozmowy o sztuce czy o nieruchomościach - opowiada w rozmowie z tvn24.pl Fibak.

Były tenisista zapewnia, że "w tamtych latach nikt nie zdawał sobie sprawy z jego ciemnej strony". - Traktowaliśmy go jako znanego biznesmena - dodaje.

Wojciech Fibak
Wojciech Fibak
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

- Nie utrzymywałem żadnych kontaktów z Epsteinem, poza tymi przypadkowymi spotkaniami. Nigdy się nie umówiliśmy na spotkanie, nigdy do siebie nie telefonowaliśmy. On mnie nigdy nie zapraszał na przyjęcia, które organizował, ja też nie zapraszałem go do swojego apartamentu - deklaruje.

Fibak w rozmowie z nami twierdzi, że Epstein gratulował mu, bo tego dnia serbski tenisista Novak Djokovic rozgrywał finał US Open w Nowym Jorku z Rafaelem Nadalem. Polak był wówczas "coachem" Djokovica, a Epstein składał gratulacje z okazji dotarcia do finałowego meczu.

- Gratulacje za ten finał otrzymywałem od setek osób - uzupełnia.

Fibak: nigdy nie rozmawiałem z Epsteinem przez telefon

Pozostałe dokumenty, w których pojawia się nazwisko Fibaka, to kalendarz Epsteina z przypomnieniem sporządzonym przez jego asystentkę, że ma się spotkać z Polakiem w październiku w stolicy Francji. Obok imienia Fibaka w nawiasie znajduje się adnotacja "Fine Art Investments" (inwestycje w dzieła sztuki) oraz wymazany przez resort fragment.

Wzmianka o Wojciechu Fibaku w aktach Epsteina
Wzmianka o Wojciechu Fibaku w aktach Epsteina
Źródło: justice.gov

Wojciech Fibak w rozmowie z tvn24.pl wyjawia, że zanonimizowany fragment to numer jego stacjonarnego telefonu w Monako. Zastrzega, że nawet jeżeli Epstein zadzwonił, to połączenie nie zostało odebrane, a ponadto w tamtym czasie nie mieszkał już we francuskiej stolicy. - Może nawet dzwonił, ale tak czy siak nie było mnie w Paryżu. W każdym razie nie rozmawialiśmy, bo - jak wspomniałem - nigdy z nim nie rozmawiałem przez telefon - zapewnia Fibak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Epstein, Putin i Trump. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów

Epstein, Putin i Trump. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów

Świat
Media: Jeffrey Epstein miał "sekretne dziecko"

Media: Jeffrey Epstein miał "sekretne dziecko"

Świat

Odnosi się też do zarzutów, że odpisał skazanemu przestępcy. Ich korespondencja pochodzi bowiem z 2013 roku, a Epstein w 2008 roku przyznał się do stręczycielstwa wobec małoletnich i został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Został zwolniony w 2009 roku, a większość kary odbywał w ramach programu pracy na wolności. - Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych do 2000 roku, a z Europy nie śledziłem losów Epsteina. Świadomość o jego odrażającej działalności kilkanaście lat temu miało bardzo mało osób. Ja też takiej wiedzy nie posiadałem. Potworne historie, których ofiarom bardzo współczuję, wyszły na jaw dużo później - mówi Wojciech Fibak.

W aktach Epsteina pojawiają się nazwiska też innych Polaków. W związku z tym Fibak zastrzega: - Żadne inne polskie nazwisko, które ukazuje się w aktach tej sprawy, nic mi nie mówi.

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

