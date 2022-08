282 "nielegalne wyloty" do Odry. Wody Polskie o roku kontroli

czytaj dalej

Złote algi w Odrze to jedna z kolejnych teorii, natomiast to wszystko musi zostać potwierdzone - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej. Odniósł się do informacji przekazanych przez minister Annę Moskwę, która poinformowała, że badania wykazały ich występowanie w wodzie z Odry. - Jedno, co nie przemawia za złotymi algami, to jest to, że ta fala zatrucia idzie od góry Odry w dół - wskazał.