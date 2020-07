Troje posłów opozycji wstrzymało się od głosu przy wotum nieufności dla ministrów

"Miałam poważne wątpliwości"

W obu głosowaniach posłami opozycji, którzy wstrzymali się od głosu, była dwójka posłów Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15: Urszula Nowogórska i Zbigniew Ziejewski. - Przy głosowaniu wniosku o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Kamińskiego miałam poważne wątpliwości co do jego zasadności, a znam tę tematykę, bo zasiadam w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - skomentowała poseł Nowogórska, pytana o powody swojego głosowania. - Przy głosowaniu wotum nieufności pana Ziobry pomyliłam się - dodała.

Kukiz: PiS nie posiada nikogo lepszego na miejsce Kamińskiego

Przy głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności w sprawie szefa MSWiA wstrzymał się też Paweł Kukiz. Potwierdził, że świadomie wstrzymał się od głosu podczas głosowania nad wotum nieufności wobec ministra Mariusza Kamińskiego, co jednak nie oznacza - jak uściślił - że uważa go za dobrego ministra. - Gdybym uważał go za dobrego ministra, zagłosowałbym przeciw wotum, a gdybym go całkowicie źle oceniał, zagłosowałbym za jego odwołaniem. Uważam, że jest ministrem nieróżniącym się szczególnie od swoich poprzedników, a poza tym według mojej wiedzy PiS nie posiada nikogo lepszego w jego miejsce, dlatego wstrzymałem się od głosu - powiedział Kukiz. Zaznaczył, że w podobny sposób głosował przy okazji poprzedniego wniosku o wotum nieufności wobec ministra Kamińskiego.