Koalicja Obywatelska złożyła wnioski o odwołanie trzech ministrów

Formalnie wnioski o wotum nieufności wobec trzech ministrów: szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa KPRM Michała Dworczyka złożył klub Koalicji Obywatelskiej – poinformowało jego biuro prasowe. Ma to związek z wcześniejszymi zawiadomieniami do prokuratury w ich sprawie, które złożyła Najwyższa Izba Kontroli.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad wnioskiem w sprawie Kamińskiego upoważniony został poseł Marcin Kierwiński, w sprawie Sasina – przewodniczący klubu Cezary Tomczyk, a w sprawie Dworczyka – poseł Sławomir Nitras.

Zawiadomienia do prokuratury na członków rządu

Dzień wcześniej prezes NIK Marian Banaś poinformował, że w związku z organizacją wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 roku NIK kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego, szefa jego kancelarii Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Przedstawiciele KO, zapowiadając wtedy złożenie wniosków o wotum nieufności wobec Sasina, Dworczyka i Kamińskiego, uzasadniali, że "to właśnie ci ministrowie, razem i w porozumieniu, chcieli doprowadzić do tego, aby wybory w Polsce odbyły się w sposób absolutnie nielegalny i pozakonstytucyjny".

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. By doprowadzić do odwołania premiera, trzeba złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, ze wskazaniem kandydata na nowego premiera.