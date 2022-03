Wniosek Ziobry do TK. Trybunał Konstytucyjny: przepis Konwencji o ochronie praw człowieka niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wniosek Zbigniewa Ziobry w kwestii możliwości oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Uznał, że odnoszący się do tego przepis Konwencji o ochronie praw człowieka jest niezgodny z polską konstytucją w zakresie, w jakim "upoważnia ETPC lub sądy krajowe do dokonywania oceny zgodności z konstytucją i konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa".

Trybunał Konstytucyjny powrócił w czwartek przed południem do rozpatrywania wniosku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczącego możliwości oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Wniosek Ziobry jest związany z kilkoma wyrokami, które wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na początku listopada ubiegłego roku ETPC orzekł w sprawie skargi złożonej przez dwoje polskich sędziów - Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka.

Skarżący ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa, decyzja nie uległa też zmianie po odwołaniu do Sądu Najwyższego. Skarżący wskazywali, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez obecną KRS.

Podczas czwartkowej rozprawy Trybunał uznał, że przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym między innymi umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka i sądom krajowym przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych, jest niezgodny z konstytucją.

Decyzja dotyczy artykułu 6. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Według Trybunału Konstytucyjnego przepis ten jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim "upoważnia ETPC lub sądy krajowe do dokonywania oceny zgodności z konstytucją i konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa".

Zdaniem Trybunału zakwestionowany przepis konwencji jest też niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim "przy ocenie spełnienia warunku sądu ustanowionego ustawą dopuszcza pomijanie przez ETPC lub sądy krajowe przepisów konstytucji, ustaw oraz wyroków polskiego TK; umożliwia samodzielne kreowanie norm dotyczących procedury nominacyjnej sędziów sądów krajowych przez ETPC lub sądy krajowe w procesie wykładni konwencji".

Orzeczona przez TK niezgodność przepisu z konstytucją dotyczy też zakresu w jakim "pojęcie praw i obowiązków o charakterze cywilnym obejmuje podmiotowe prawo sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze sądownictwa powszechnego w polskim systemie prawnym".

Była to trzecia rozprawa w sprawie wniosku Zbigniewa Ziobry. Trybunał rozpatrywał sprawę w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza.

O co wnioskował Ziobro

To niejedyny wyrok Trybunału w Strasburgu, w którym stwierdzono naruszenia związane z powoływaniem sędziów przy udziale obecnej KRS. W lipcu zeszłego roku ETPC rozpatrując sprawę adwokat Joanny Reczkowicz, stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nieuznawanej za niezależny organ Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej". Według ETPC naruszono procedurę powoływania sędziów do Sądu Najwyższego, ponieważ zostało to powierzone neo-KRS, "organowi, który nie miał wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Trzecim z orzeczeń ETPC, które legło u podstaw wniosku, był wyrok z czerwca 2021 roku w sprawie sędziów Aliny Bojary i Mariusza Brody. Złożyli oni skargę do ETPC po tym, gdy zostali zwolnieni z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach przez ministra sprawiedliwości na podstawie przepisów, które umożliwiały wydanie takiej decyzji bez podania powodów i możliwości odwołania się od niej. ETPC przychylił się do skargi sędziów i orzekł, że Polska naruszyła przepis europejskiej konwencji mówiący o prawie do rzetelnego procesu sądowego.

W związku z tym Ziobro zaskarżył do TK przepisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim upoważnia ETPC "do wykreowania (...) prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego RP".

Te wyroki Trybunału w Strasburgu - zdaniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - pokazują również, że "abstrahując od orzecznictwa krajowego sądu konstytucyjnego, ETPC może samodzielnie oceniać status sędziów, mimo że ramy ustrojowe sądownictwa określone są w Konstytucji RP". Ponadto według Ziobry ETPC zignorował "powszechnie uznaną w polskiej doktrynie i judykaturze, tradycję ustrojową związaną z prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów".

RPO chciał umorzenia sprawy

Do sprawy przyłączył się wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Wniósł o umorzenie sprawy z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. "Kontrola taka jest niedopuszczalna z uwagi na określony w konstytucji zakres kompetencji TK, która nie obejmuje możliwości badania aktów stosowania prawa" - ocenił RPO w styczniu.

