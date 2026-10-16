Polska Jest wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi Oprac. Kuba Koprzywa |

Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Informując o skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu, Żurek napisał, że "immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich".

Żurek skierował wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi

Przypomniał, że "25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau". "Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu" - dodał szef resortu sprawiedliwości.

Żurek poinformował, że prokuratura dysponuje materiałem dowodowym, który umożliwia postawienie zarzutów z artykułu 55. ustawy o IPN. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich.



Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piąty już wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi.



25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN,… — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 16, 2026 Rozwiń

Grzegorz Braun kolejny raz zakwestionował istnienie komór gazowych

25 sierpnia Braun był w krakowskim oddziale IPN. Usłyszał tam zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. To skutek jego wypowiedzi z lipca zeszłego roku, które padły podczas wywiadu w Radiu Wnet oraz w audycji "Jan Pospieszalski rozmawia" na platformie YouTube. W udzielonych wówczas wywiadach Braun stwierdził między innymi, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk".

Po tym, jak Braun usłyszał zarzuty, powiedział: "Państwa się szantażuje tym, że są to fakty powszechnie znane i niekwestionowane. Otóż ja je kwestionuję. Kwestionuję je tylko i aż w tym newralgicznym, jak się okazuje, punkcie, jakim są owe mityczne komory gazowe w Auschwitz".

PE już kilkukrotnie uchylił immunitet Braunowi, między innymi w śledztwie w sprawie zgaszenia przez niego gaśnicą świec chanukowych w Sejmie, w sprawie pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy, zniszczenia przez Brauna w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+, w sprawie zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej, a także za zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.