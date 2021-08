Wniosek rządu o stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda komentuje

Stan wyjątkowy. Wniosek rządu, komentarz prezydenta

We wtorek Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym i objąć 115 miejscowości na Podlasiu i 68 na Lubelszczyźnie.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mariusz Błaszczak komentuje

Zaznaczył, że jest to konstrukcja stworzona przez żołnierzy Wojska Polskiego. - Chodzi nam o czas, o to, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie spowodować, aby to, co jest celem ataku hybrydowego, a więc przełamanie polskiej granicy, doprowadzenie do kryzysu migracyjnego, by to nie miało miejsca - mówił. Poinformował, że obecnie dwa tysiące żołnierzy wspiera strażników granicznych. - Wiem, że żołnierze są bardzo serdecznie i gorąco witani przez mieszkańców miejscowości nadgranicznych, gdyż gwarantują im bezpieczeństwo - powiedział Błaszczak.