Wniosek premiera w sprawie prawa unijnego w Trybunale Konstytucyjnym. Marcin Matczak komentuje

Wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego pokazuje antyunijne intencje rządu - ocenił w TVN24 profesor Marcin Matczak. TK ma zbadać konstytucyjność zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. - To jest szukanie narzędzia, by nie wyjść na idiotę w rozmowach z sędziami i z Unią Europejską - powiedział.

Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską ma w środę kontynuować rozpatrywanie wniosku premiera o zbadanie konstytucyjności zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ocenił, że "to poważny wniosek i poważna sprawa", która "pokazuje antyunijne intencje polskiego rządu". - Prawnie ten wniosek jest samoobroną rządu przed sędziami, którzy chcą kwestionować reformę. Ma on załatwić premierowi narzędzie, by mógł powiedzieć, że jeśli ktoś chce kwestionować naszą reformę tu w Polsce, to my będziemy mieli na niego kijek w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego - wyjaśniał.

Jednak zdaniem Matczaka "co do całościowej relacji z Unią Europejską on prawnie aż tak dużo nie zmieni, jak się mówi".

- To jest sytuacja taka, w której oni (rządzący - red.) dostają oręż. Po pierwsze wewnętrznie, żeby mówić sędziom: "nie możecie kwestionować naszych nominatów mimo że są polityczni", jak i zewnętrznie, bo w rozmowach z Unią Europejską mogą udawać dobrego policjanta i mówić: "my byśmy chcieli, ale Trybunał Konstytucyjny nie pozwolił" - powiedział gość TVN24.

Wniosek premiera - stwierdził Matczak - "to jest szukanie narzędzia, by nie wyjść na idiotę w tych rozmowach". - Argumentów jest mało, a tutaj Trybunał jeden wyprodukuje - dodał.

Zdaniem Matczaka, jeżeli Trybunał potwierdzi argumentację z wniosku szefa rządu, "to na pewno będzie wyłom, bo premier atakuje ważne przepisy traktatu o lojalności, współpracy i tak dalej". - To może być początek końca, bo ten wyłom może zachęcić do tego, by też w innych obszarach niż sądownictwo takich wyłomów dokonywać. (...) Polski rząd może dokonywać punktowych nakłuć tamy, a ta tama może się w końcu rozwalić - powiedział.

Jak dodał, "polski rząd i jego elektorat odsuwa się mentalnie" od Unii Europejskiej. - Mamy do czynienia z kwestionowaniem idei Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości. Nasz rząd ciągle mówi: my mamy swoje wartości, Unia ma swoje wartości. One są różne. To jest początek rozwodu - mówił gość TVN24.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24