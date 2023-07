Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka

Siemoniak: istnieje bardzo poważny niepokój o pozycję Błaszczaka w wojsku

Wiceszef MON: wniosek trudny do merytorycznego uzasadnienia i obrony

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zauważył, że na Ukrainie trwa wojna, a na Białorusi pojawia się zagrożenie w postaci najemniczej Grupy Wagnera, tymczasem opozycja składa "trudny do merytorycznego uzasadnienia i obrony" wniosek o wotum nieufności. Dodał, że wniosek został w dużej mierze stworzony w oparciu o tzw. fakty medialne i artykuły prasowe, co tworzy fałszywy obraz wydarzeń mający stanowić podstawę do wotum nieufności wobec szefa MON.

Kluby KO i Lewicy przygotowały wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka w maju. W uzasadnieniu do wniosku stwierdzono między innymi, że 16 grudnia 2022 roku w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą spadła rakieta rosyjskiej produkcji, zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. "O zdarzeniu poinformowano dopiero pod koniec kwietnia 2023 r., kiedy to na rakietę natknęła się przypadkowa osoba postronna - klient pobliskiego pensjonatu, który znalazł obiekt i powiadomił o sprawie policję" - czytamy we wniosku.