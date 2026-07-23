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Wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury

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Michał Woś
Wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Woś zabrał głos w tej sprawie.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia obowiązków przez Michała Wosia, gdy pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. Polityk odpowiadał w resorcie za sprawy dotyczące Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. 

Prokuratura: Woś konsekwentnie nie wykonywał obowiązku stawiennictwa

Prokuratura czterokrotnie wzywała Wosia. Na żadne z nich się nie stawił. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła do prokuratury. 

Były wiceminister sprawiedliwości skierował kilka pism do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w tym wniosek o przeprowadzenie czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. "Wniosek o przeprowadzenie czynności w drodze pomocy prawnej został przez prokuratora merytorycznie rozpoznany i oddalony, a decyzję tę usiłowano doręczyć Michałowi Wosiowi za pośrednictwem funkcjonariuszy Policji, jednak odmówił on przyjęcia korespondencji" - czytamy w komunikacie prokuratury. 

"Równocześnie poseł unikał kontaktu z prokuratorem, nie odpowiadał na próby kontaktu telefonicznego i konsekwentnie nie wykonywał obowiązku stawiennictwa" - dodano. 

Prokurator Anna Adamiak: obstrukcja procesowa

Później rzecznik prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak uzasadniała wniosek o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Wosia do prokuratury. Jak przypomniała, pierwsze wezwanie wyznaczono na 28 maja. Prokurator uznał jednak, że ta nieobecność na przesłuchaniu była "usprawiedliwiona" z uwagi na fakt, że wezwanie prokuratury Woś mógł najpóźniej odebrać do 29 maja, a tym samym dzień po wyznaczonej dacie przesłuchania. 

Prokurator wyznaczył kolejne trzy terminy: 30 czerwca, 6 lipca i 14 lipca. Poseł odebrał wszystkie trzy wezwania osobiście 22 czerwca, jednak nie stawił się na żaden z wyznaczonych terminów i nie przedstawił okoliczności mogących stanowić usprawiedliwienie - podkreśliła prokuratura w czwartek. 

- Prokurator uznał, że taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego - powiedziała Adamiak w trakcie briefingu prasowego. - Prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć, a więc że kolejne kierowanie kolejnych wezwań okaże się bezskuteczne, ponieważ pan poseł po raz kolejny nie stawi się - kontynuowała. 

W lutym tego roku prokurator generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu. W maju poseł sam zrzekł się immunitetu formalnego w tej sprawie. - Posłowi przysługuje również ochrona immunitetowa związana z naruszeniem nietykalności cielesnej. Uprzednia zgoda pana posła nie była wystarczająca do jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia. Stąd ten wniosek - tłumaczyła rzeczniczka prokuratora generalnego. 

Woś komentuje ruch Żurka

Skierowany do Sejmu wniosek komentował później Woś. Przekonywał, że w sprawie dotyczącej Służby Więziennej był "w ciągłym kontakcie z prokuraturą".

Odnosząc się do wezwań na trzy terminy, poseł napisał, że po ich odebraniu złożył - "zgodnie z Kodeksem postępowania karnego wniosek o przeprowadzenie czynności na Śląsku albo w Warszawie". "Do czasu rozpoznania tego wniosku oczekiwałem na decyzję prokuratury. Odmowę (prokuratury - red.) otrzymałem dzisiaj, czyli w dniu w którym prokuratura poinformowała o chęci doprowadzenia mnie w kajdanach" - napisał.

"Nie odmówiłem przyjęcia żadnego pisma od Policji. Nie mam również wiedzy o jakichkolwiek telefonach od prokuratora" - dodał.

Woś napisał też, że "w międzyczasie" skierował do prokuratury pięć pism, w których - jak dodał - informował, że zależy mu na "jak najszybszym rozstrzygnięciu tej sprawy przez sąd, bo nawet polityczna Iustitia nie utrzyma takich bzdetów w mocy". "Ale Żurek z Tuskiem wolą spektakl, bo ciężko im przykryć innymi sprawami aferę Kacprzyka, upadek NFZ, ceny paliw czy gigantyczne zadłużanie Polski" - ocenił.

Prokuratura bada sprawę awansów w Służbie Więziennej

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Służbie Więziennej w latach 2015-2023, w tym zatrudnianie i awansowanie osób z naruszeniem prawa.

W ocenie śledczych były wiceminister "podejmował decyzje i wydawał polecenia, aby kształtować sytuację zawodową w Służbie Więziennej" poprzez "podejmowanie osobistych decyzji co do awansów".

Prokuratura w oparciu o materiał dowodowy podejrzewa polityka również, że "wydał rozkaz" przydzielenia kwatery tymczasowej osobie zatrudnionej w służbie, mimo tego że osoba ta "nie miała do tego uprawnienia".

Czyny, których miał się dopuścić Woś, zostały zakwalifikowane jako "przestępstwo urzędnicze popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej" z art. 231 § 1 Kk, to jest nadużycie władzy lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. 

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMichał WośProkuratura KrajowaSłużba Więzienna
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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